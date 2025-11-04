تیم‌های دختران و پسران دانشگاه آزاد اسلامی تهران و تیم پسران دانشگاه پیام‌نور به نمایندگی از کشورمان در مسابقات سوپرفینال بسکتبال سه نفره روسیه حضور خواهند داشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به منظور شرکت در رقابت‌های سوپرفینال بسکتبال ۳ نفره دانشجویان روسیه، تیم‌های دختران و پسران دانشگاه آزاد اسلامی تهران که موفق به کسب مقام قهرمان مسابقات انتخابی دانشجویان کشور شده بودند و تیم پسران دانشگاه پیام‌نور به عنوان نمایندگان کشورمان در این مسابقات شرکت خواهند کرد؛ بنابراین گزارش دانشجویان کشورمان با ترکیب زیر به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.

تیم دانشگاه آزاد تهران:

دختران: با هدایت رویا صدقیانی و ترکیب زهرا مقدسی، هستی دل ریش، یگانه رنجبر، مارال ابراهیم خانلری

پسران: با ترکیب بهامین صبوح اصغر، امیرمهدی شفائی، مبین حسنلو، کیارش شعبانیان با هدایت شهرام سخن شیرین و سرپرستی کامران کتال

تیم پسران دانشگاه پیام نور:

با ترکیب سیدمهدی قریشی، امیرحسین غلامزاده، امیرحسین روستا و مازیار نبی و با هدایت مجید جلیلی قاضی زاده و سرپرستی سیدحسن حسینی شکر آبی و دکتر محمدرضا مرادی سرپرست کاروان به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.

مسابقات سوپرفینال بسکتبال ۳ نفره از ۱۵ تا ۱۹ آبان در شهر مسکو روسیه برگزار خواهد شد.