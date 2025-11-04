پخش زنده
گالری و نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «عشق سرزمینی» در نگارخانه جریان یزد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول این گالری گفت: این نمایشگاه با هدف پاسداشت زیباییهای فرهنگی و هویتی ایرانزمین دایر شده و بیش از ۳۵ اثر در آن در معرض دید عموم قرار گرفته است.
امرالهی ادامه داد: این رویداد هنری حاصل فراخوان بیناستانی میان هنرمندان استانهای یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری است و آثار ارائه شده با مضامین عشق، سرزمین و هویت ملی به نمایش درآمدهاند.
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری در گسترهای از سبکها، نسلها و مناطق فرهنگی ایران فراهم میآورد.
به گفته او، نمایشگاه «عشق سرزمینی» هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ تا چهاردهم آبانماه در نگارخانه «جریان» واقع در میدان قرآن یزد برای بازدید عموم دایر است.