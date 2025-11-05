به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان اطلسی چهارم واقع در خیابان امین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح

-خیابان اطلسی سوم از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر الی ۱۵:۳۰ بعد از ظهر

شاهرود:

- شهرک انقلاب از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح

بلوار کارگر حدفاصل خیابان حافظ جنوبی تا میدان کارگر از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ بعد از ظهر

گرمسار:

ضلع شمال خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شهید بحری الی میدان امام از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر