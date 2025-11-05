پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان اطلسی چهارم واقع در خیابان امین از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
-خیابان اطلسی سوم از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر الی ۱۵:۳۰ بعد از ظهر
شاهرود:
- شهرک انقلاب از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
بلوار کارگر حدفاصل خیابان حافظ جنوبی تا میدان کارگر از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ بعد از ظهر
گرمسار:
ضلع شمال خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شهید بحری الی میدان امام از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر