پخش زنده
امروز: -
از ورزشکاران و مربیان پارا المپیک ،اسیایی و پارا جهانی استان کرمان در مراسمی ویژه، تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم که به منظور قدردانی از مدالآوران پارا آسیایی، پارالمپیکی و پارا جهانی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برگزار شد، ورزشکاران و مربیان استان کرمان مورد تقدیر قرار گرفتند.
سلطانی، مدیرکل تربیتبدنی استان، در این مراسم اعلام کرد: تمام تلاش خود را برای پیگیری مشکلات شما و همراهی در مسیر موفقیتهایتان به کار خواهم بست.
همچنین وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان، از تلاش تمامی هیئتها، بهویژه هیئت جانبازان و معلولین استان، تقدیر کرد و افزود: «من قدردان زحمات شما هستم.
این مراسم با هدف تجلیل از تلاش و موفقیت ورزشکاران دارای معلولیت و ایجاد انگیزه برای ارتقای ورزشهای پارا در استان برگزار شد.