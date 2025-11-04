به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم که به منظور قدردانی از مدال‌آوران پارا آسیایی، پارالمپیکی و پارا جهانی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برگزار شد، ورزشکاران و مربیان استان کرمان مورد تقدیر قرار گرفتند.

سلطانی، مدیرکل تربیت‌بدنی استان، در این مراسم اعلام کرد: تمام تلاش خود را برای پیگیری مشکلات شما و همراهی در مسیر موفقیت‌هایتان به کار خواهم بست.

همچنین وحیدزاده، مدیرکل بهزیستی استان، از تلاش تمامی هیئت‌ها، به‌ویژه هیئت جانبازان و معلولین استان، تقدیر کرد و افزود: «من قدردان زحمات شما هستم.

این مراسم با هدف تجلیل از تلاش و موفقیت ورزشکاران دارای معلولیت و ایجاد انگیزه برای ارتقای ورزش‌های پارا در استان برگزار شد.