به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات کاتا جودو بانوان کشور به مناسبت روز مربی با حضور ۹ استان از سراسر کشور و با حضور ۵۰ ورزشکار به میزبانی استان همدان در آکادمی جودو شهید مهری برگزار شد که مقام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را با اقتدار استان همدان کسب کرد.

نتایج مسابقات کاتا بانوان کشور به شرح زیر است:

ناگه نو کاتا

مقام اول: راحیل ممبینی، زهرا بدرالدین (قم)

مقام دوم: پارمیس سطاقیان، پانیز سطاقیان (اراک)

مقام سوم: زهرا طائفی صدرآبادی، ثنا باغیان (یزد)

کاتامه نو کاتا

مقام اول: زهرا علیمردانی، محیا سیفی (همدان)

مقام دوم: صبا شیری، پریسا قره‌خانی (همدان)

مقام سوم: سحر شالبافیان، زهرا سلطانی (همدان)

کدوکان گوشین جیتسو

مقام اول: لیلا زاهدی، سحر شالبافیان (همدان)

مقام دوم: مریم مازنی، زهرا نگینی (قم)

مقام سوم: سپیده شرقی، سما سرداری (اردبیل)

جونو کاتا

مقام اول: حنانه رحمانی، نازنین‌زهرا زمانی (همدان)

مقام دوم: زهرا نورالهی، مژگان شریفی (اصفهان)

نتایج تیمی

مقام تیمی اول: استان همدان — ۳ نشان طلا، ۱ نقره، ۱ برنز

مقام تیمی دوم: استان قم — ۱ طلا، ۱ نقره

مقام تیمی سوم: استان‌های اراک و یزد، (تیمی مشترک)