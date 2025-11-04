تالار‌های بورس کالای ایران امروز سه‌شنبه ۱۳ آبان میزبان عرضه ۸۲۴ هزار و ۹۶۶ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی امروز ۳۳۹ هزار و ۱۵۱ تن محصول شامل ۱۶۰ هزار و ۵۳۹ تن سیمان، ۷۷ هزار و ۶۰۸ تن قیر، ۷۰ هزار تن کلینکر، ۳۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی و یک هزار و ۴ تن مواد شیمیایی عرضه و از بستر بورس کالا صادر می‌شود.

پس از آن، تالار سیمان با عرضه ۲۳۹ هزار و ۲۶۰ تن سیمان در رتبه دوم قرار دارد.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۹۳ هزار و ۷۱۳ تن محصول شامل ۷۰ هزار و ۲۳۳ تن مواد پلیمری، ۱۰ هزار تن گوگرد، ۷ هزار و ۶۸۰ تن قیر و ۵ هزار و ۸۰۰ تن لوب‌کات عرضه می‌شود.

تالار حراج باز شاهد عرضه ۵۹ هزار و ۸۴۷ تن انواع محصول است که ترکیب آن شامل ۵۳ هزار و ۵۲۰ تن تختال، ۶ هزار و ۳۰۴ تن مواد شیمیایی و ۲۳ تن کنسانتره فلزات گران‌بها می‌شود.

در تالار صنعتی نیز ۴۰ هزار و ۱۳۶ تن محصول شامل ۳۸ هزار و ۷۰۶ تن فولاد، ۷۳۵ تن آلومینیوم و ۶۹۵ تن مس روی تابلو می‌رود.

همچنین تالار فرعی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۵۲ هزار و ۸۵۹ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و فرآورده‌های نفتی است.