تالارهای بورس کالای ایران امروز سهشنبه ۱۳ آبان میزبان عرضه ۸۲۴ هزار و ۹۶۶ تن انواع محصول هستند که بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی امروز ۳۳۹ هزار و ۱۵۱ تن محصول شامل ۱۶۰ هزار و ۵۳۹ تن سیمان، ۷۷ هزار و ۶۰۸ تن قیر، ۷۰ هزار تن کلینکر، ۳۰ هزار تن بلوم و بیلت فولادی و یک هزار و ۴ تن مواد شیمیایی عرضه و از بستر بورس کالا صادر میشود.
پس از آن، تالار سیمان با عرضه ۲۳۹ هزار و ۲۶۰ تن سیمان در رتبه دوم قرار دارد.
در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز ۹۳ هزار و ۷۱۳ تن محصول شامل ۷۰ هزار و ۲۳۳ تن مواد پلیمری، ۱۰ هزار تن گوگرد، ۷ هزار و ۶۸۰ تن قیر و ۵ هزار و ۸۰۰ تن لوبکات عرضه میشود.
تالار حراج باز شاهد عرضه ۵۹ هزار و ۸۴۷ تن انواع محصول است که ترکیب آن شامل ۵۳ هزار و ۵۲۰ تن تختال، ۶ هزار و ۳۰۴ تن مواد شیمیایی و ۲۳ تن کنسانتره فلزات گرانبها میشود.
در تالار صنعتی نیز ۴۰ هزار و ۱۳۶ تن محصول شامل ۳۸ هزار و ۷۰۶ تن فولاد، ۷۳۵ تن آلومینیوم و ۶۹۵ تن مس روی تابلو میرود.
همچنین تالار فرعی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۵۲ هزار و ۸۵۹ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و فرآوردههای نفتی است.