امروز: -
مراسم راهپیمایی گرامیداشت روز ۱۳ آبان تا ساعاتی دیگر در مهاباد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ راهپیمایی روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امروز سهشنبه از ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا به سمت میدان جمهوری اسلامی در مهاباد، محل برگزاری مراسم برگزار خواهد شد.
مراسم ۱۳ آبان امسال بهصورت سراسری در تمامی استانهای کشور با شعار محوری "متحد و استوار، مقابل استکبار" و در بیش از ۹۰۰ شهر برگزار میشود و مردم ایران بار دیگر با نمایش اتحاد مقدس، انسجام اجتماعی، وحدت ملی و عظمت بینظیر خود، به دشمنان ایران و اسلام، پاسخی کوبنده و قاطع خواهند داد.
مراسم راهپیمایی گرامیداشت روز ۱۳ آبان با حضور دانشجویان و دانشآموزان و اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد.