به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) تکاب گفت: بمنظور حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مزرعه کاشت زعفران به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع با اعتبار ۷۵ میلیون تومان تسهیلات دایر شده است.

خانم سکینه قربانی افزود: امسال دومین سال برداشت محصول از این مزرعه زعفران است و خوشبختانه سال گذشته برای اولین بار مقدار ۱۰۰ گرم محصول زعفران از این مزرعه برداشت شده است.

وی گفت: خوشبختانه کیفیت محصول زعفران این مزرعه از نظر طعم و رنگ نسبت به زعفران مشهد بالا و از کیفیت خوبی برخوردار است.

خانم قربانی افزود: امیدواریم با اجرای طرح‌های نوین مثل کاشت زعفران در تکاب گام مهمی در جهت توانمند سازی خانواده‌ها برداریم.

عباس صفری زعفرانکار تکابی نیز گفت: با بهره گیری از تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی کمیته امداد و صد میلیون تومان آورده شخصی توانستیم زمین ۳۶۰۰ متر مربعی خود را تبدیل به مزرعه زعفران کنیم.

صفری افزود: باتوجه به موقعیت آب و هوایی تکاب شاهد گل دهی و کیفیت بهتر محصول زعفران مزرعه خود هستیم.

وی افزود: با توجه به کم آب بر بودن محصول زعفران و کمبود بارش در منطقه در صورت حمایت و مساعدت مسؤلین در نظر داریم مزرعه خود را گسترش داده و زمین‌های بیشتری را زیر کشت زعفران قرار دهیم

کارشناس مسؤل اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تکاب گفت: کمیته امداد تکاب در سالجاری ۵۰ فقره طرح اشتغال زایی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان اجرا کرده است.

انور بدخشی افزود: بمنظور ثبات و اثر بخشی طرح‌ها برای ۱۵۰ نفر از مدد جویان و با هزینه کرد ۵۰ میلیون تومان دوره های آموزش‌ لازم برگزار شده است.