فرمانده انتظامی ملایر از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، احمد ساکی گفت: در راستای برخورد قانونی با افراد سودجو و محتکران ارزاق عمومی مردم مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم برنج هندی و پاکستانی قاچاق به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و در این خصوص یک نفر متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی ملایر در ادامه از دستگیری ۳۰ نفر متهم در اجرای طرح جامع امنیت محله‌محور خبر داد و گفت: در این راستا سه سارق اماکن خصوصی، یک سارق داخل خودرو، یک سارق منزل، یک سارق اماکن دولتی، یک سارق ساختمان‌های نیمه‌کاره و یک توزیع‌کننده مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

ساکی تصریح کرد: دستگیری ۲۲ نفر متهم جلبی فراری و توقیف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۵ دستگاه خودروی متخلف از دیگر نتایج این طرح بود.

او گفت: تمام متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.