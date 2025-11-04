پخش زنده
امروز: -
همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ؛ فریاد مرگ بر آمریکای دانش آموزان استان سمنان در راهپیمایی سیزدهم آبان طنین انداز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان امروز با شعار محوری "متحد و استوار ،مقابل استکبار" در ۵۴ نقطه شهری و روستایی استان سمنان در حال برگزاری است.
مردم بخصوص نسل جوان و نوجوان با حضور در این راهپیمایی نشان می دهند در مقابل زورگویی آمریکا ید واحده هستند با همان طراوت و سرزندگی اول انقلاب ، پای آرمان های امام و شهدا ایستاده اند.
راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و الله اکبر بار دیگر بر تدوام راه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با استکبار جهانی همصدا شدند .
هم چنین دانش آموزان در مدارس خود با نواختن زنگ استکبارستیزی یوم الله ۱۳آبان را گرامی داشتند.