به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان امروز با شعار محوری "متحد و استوار ،مقابل استکبار" در ۵۴ نقطه شهری و روستایی استان سمنان در حال برگزاری است.

مردم بخصوص نسل جوان و نوجوان با حضور در این راهپیمایی نشان می دهند در مقابل زورگویی آمریکا ید واحده هستند با همان طراوت و سرزندگی اول انقلاب ، پای آرمان های امام و شهدا ایستاده اند.

راهپیمایان با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و الله اکبر بار دیگر بر تدوام راه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با استکبار جهانی همصدا شدند .

هم چنین دانش آموزان در مدارس خود با نواختن زنگ استکبارستیزی یوم الله ۱۳آبان را گرامی داشتند.