محمدی نژاد:در مراسم اختتامیه سومین جشنواره علمی شهید چمران، از ارسال ۵۰۲ اثر علمی به دبیرخانه جشنواره و انتخاب ۱۳ اثر برتر برای مرحلهٔ کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،«قاسم محمدی‌نژاد»، رئیس بسیج اساتید استان کرمان، در مراسم اختتامیه سومین جشنواره علمی شهید چمران، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) و گرامی‌داشت یوم‌الله ۱۳ آبان، از استقبال گسترده پژوهشگران استان از این رویداد علمی خبر داد.

وی اظهار داشت:در این دوره، ۵۰۲ اثر علمی از محققان و دانشمندان استان دریافت شد که در محورهای مقالات علمی، کتاب، طرح‌های پژوهشی، راهنمایی و مشاوره، کرسی‌های نظریه‌پردازی و بسته‌های سیاستی ارائه شده‌اند.

محمدی‌نژاد افزود: آثار در سه حوزهٔ اصلی شامل علوم مهندسی و کشاورزی، علوم پایه و علوم انسانی دسته‌بندی شدند. پس از داوری تخصصی، ۱۳ اثر به‌عنوان آثار برتر علمی انتخاب و برای مرحلهٔ کشوری ارسال شدند.

وی با اشاره به موفقیت‌های دورهٔ گذشته، گفت: تعدادی از برگزیدگان استان کرمان در دورهٔ قبل موفق به کسب عنوان برگزیدهٔ کشوری شدند و امسال نیز با توجه به حجم و کیفیت آثار، کرمان یکی از استان‌هایی است که بیشترین تعداد آثار علمی را به جشنواره ارسال کرده است.

رئیس بسیج اساتید استان کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد: در مرحلهٔ کشوری نیز، آثار منتخب استان کرمان بتوانند جایگاه شایسته‌ای در سطح ملی کسب کنند و افتخار دیگری برای جامعهٔ علمی و دانشگاهی استان رقم بزنند.