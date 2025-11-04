امروز مردم دیار گیل و دیلم هم پا با دیگر هموطنانمان به خیابان‌ها آمدند تا به دنیا بگویند هرگز زیر بار استکبار نخواهند رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز ۱۳ آبان، یادآور حماسه ملت ستمدیده ایران است، روزی که لرزه بر اندام استعمارگران انداخت و آنان را مأیوس ساخت.

حضور دهه نودی ها در راهپیمایی امروز مثال زدنی بود.

مردم دیار میرزاکوچک امروز به یاد حماسه‌های جاوید آن روز‌ها به خیابان‌ها آمدند تا باز هم حماسه بیافرینند و درخت تنومند انقلاب را آبیاری کنند.

امروز مردم ولایتمدار و عزتمند گیلان هم صدا با ملت ایران با مشت‌های گره کرده در خیابان ها، نابودی استکبار را فریاد می‌زنند و می‌گویند به فضل خدا، بساط ظلم و ستم در دنیا جمع خواهد شد.