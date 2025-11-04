اصفهان
استکبار ستیزی رویکرد راهبردی بر پایه عزت و استقلال
استکبارستیزی در فرهنگ انقلاب اسلامی، نمادی از آگاهی و بیداری مردم ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این موضوع از دوران تسخیر لانه جاسوسی تا مقاومت در برابر تحریمها، توان ملی کشور را در مسیر پیشرفت بدون وابستگی به قدرتهای جهانی نشان داده است.
استکبارستیزی تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه به عنوان یک رویکرد راهبردی در سیاستهای جمهوری اسلامی تعریف میشود.
کارشناسان معتقدند که استکبارستیزی همچنان یکی از اصول اساسی گفتمان انقلاب اسلامی است و مسئولان و مردم ایران بر آن تاکید دارند.
