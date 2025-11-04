مردم همیشه در صحنه زنجان با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، برای خلق حماسه‌ای دیگر به میدان می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تا دقایقی دیگر راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم در شهر زنجان آغاز می‌شود. این مراسم از ساعت ۹:۳۰ از چهارراه امیرکبیر آغاز و تا میدان انقلاب ادامه خواهد داشت.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با صدور بیانیه‌ای از مردم انقلابی، دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده‌ها دعوت کرده است تا با حضوری گسترده، پرشور و حماسی، بار دیگر بر آرمان‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کنند و فریاد استکبارستیزی ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.

سخنران ویژه این مراسم، امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، قیام خونین دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸؛ روزی که ملت ایران آن را به نماد مبارزه با استکبار جهانی تبدیل کرده است.