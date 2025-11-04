همزمان با سراسر کشور، امروز در روز ۱۳ آبان، زنگ استکبار ستیزی در پنج هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی استان اصفهان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، آئین نمادین نواختن زنگ استکبارستیزی، دقایقی پیش با حضور مسئولان در دبیرستان دخترانه ۳۳۰ نفری شاهد غفاری اصفهان برگزار شد.

در این آیین، دانش آموز دبیرستان، یاد و نام همه شهدای دانش آموز بویژه شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه رژیم کودک نشین صهیونیستی را گرامی داشتند و انزجار خود را از خوی پلید استکبار جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی اعلام و با تأسی بر حضرت فاطمه زهرا (س) بر پیروی از ولایت تأکید و با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا تجدید پیمان کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در این آیین گفت:یوم‌الله سیزدهم آبان، در حافظه تاریخی ملت شریف ایران، تنها یک تاریخ نیست؛ بلکه سندی زنده و جاودان است که سه فصل مهم از مقاومت، شهامت و استقلال خواهی ملت بزرگ ما را در برابر سلطه‌گران جهانی روایت می‌کند.

محمدرضا نظریان با اشاره به اینکه تقویت روزافزون بصیرت انقلابی در نسل‌های مختلف ضروری است، افزود: دانش آموزان، امروز ادامه دهنده راه شهدای ۱۳ آبان در مبارزه با ظلم هستند که این امر بار‌ها به همگان ثابت شده است.

وی بر تبیین واقعیات دنیای امروز به دانش آموزان تأکید و اضافه کرد: معلمان باید تاریخ ایران اسلامی و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر کشور، منطقه و جهان را به دانش آموزان تبیین کنند.

حدود یک میلیون دانش آموز در مدارس استان اصفهان در حال تحصیل‌اند.