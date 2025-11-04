به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با شب شهادت مظلومانهٔ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آغاز ایام فاطمیه به همت خیرین نیکوکار میاندوآبی یک هزار غذای نذری در این شهرستان تهیه و در مصلای امام خمینی (ره) بین مردم توزیع شد.

این اقدام مردمی و خداپسندانه همه ساله در ایام فاطمیه بمدت بیست روز در مساجد و حسینیه‌های مناطق مختلف این شهرستان توسط خیرین و هیئت‌های مذهبی برگزار و با استقبال گرم خانواده‌ها همراه می‌شود و در کنار پخت و توزیع غذای نذری برنامه‌های سخنرانی و عزاداری و فرهنگی نیز زینت بخش این مراسم معنوی می‌گردد.

کانون‌های خدمت رضوی و پایگاه‌های مقاومت بسیج و موسسه‌های فرهنگی و قرآنی و هیئت‌های مذهبی در این ایام در اجرای برنامه پخت و توزیع غذای نذری با خیرین همکاری می‌نمایند.