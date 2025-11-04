: بر اساس گواهی‌نامه صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویداد‌ها در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با شماره ۲۰۴۱۹۱۱۰۵ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

طالب نیا افزود: جشنواره هه‌لپه‌رکی (رقص کوردی) هر ساله در بازه زمانی هفتم تا نهم خردادماه در شهرستان بانه برگزار می‌شود و یکی از آیین‌های فرهنگی و گردشگری شاخص مردم کردستان به‌شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: با ثبت این رویداد، شمار رویداد‌های گردشگری ثبت‌شده استان کردستان به ۹ مورد رسیده است که شامل دو رویداد بین‌المللی (مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا)، چهار رویداد ملی (جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه و جشنواره توت‌فرنگی سنندج در روستای شیان)، دو رویداد استانی (مراسم هزاردف پالنگان و هه‌لپه‌رکی بانه) و یک رویداد محلی (جشنواره انگور حسن‌آباد یاسوکند بیجار) است و جشنواره گلاب‌گیری بانه نیز در مرحله ثبت قرار دارد.