جشنواره «ههلپهرکی بانه» در فهرست رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد
رویداد فرهنگی ههلپهرکی (رقص کوردی) بانه بهعنوان نهمین رویداد گردشگری استان کردستان در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت: بر اساس گواهینامه صادره از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویدادها در تاریخ ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ با شماره ۲۰۴۱۹۱۱۰۵ در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.
طالب نیا افزود: جشنواره ههلپهرکی (رقص کوردی) هر ساله در بازه زمانی هفتم تا نهم خردادماه در شهرستان بانه برگزار میشود و یکی از آیینهای فرهنگی و گردشگری شاخص مردم کردستان بهشمار میرود.
وی عنوان کرد: با ثبت این رویداد، شمار رویدادهای گردشگری ثبتشده استان کردستان به ۹ مورد رسیده است که شامل دو رویداد بینالمللی (مراسم عروسی پیرشالیار، مراسم کومسا)، چهار رویداد ملی (جشن بزرگ نوروز سنندج، نوروز تنگیسر، نوروز زمستانه و جشنواره توتفرنگی سنندج در روستای شیان)، دو رویداد استانی (مراسم هزاردف پالنگان و ههلپهرکی بانه) و یک رویداد محلی (جشنواره انگور حسنآباد یاسوکند بیجار) است و جشنواره گلابگیری بانه نیز در مرحله ثبت قرار دارد.