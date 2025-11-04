به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون۳ گفت: واحد‌های شماره ۳ و ۴ این نیروگاه پس از انجام تعمیرات اساسی سالیانه و راه اندازی دوباره به شبکه سراسری برق کشور خبر داد.

آرمان جعفری افزود: اقدامات مهمی در بخش‌های مکانیک، ابزاردقیق، الکتریک و همچنین بخش CM و کالیبراسیون، با هدف افزایش آمادگی واحد‌ها برای تولید پایدار انرژی و ارتقای عملکرد تجهیزات اصلی و جانبی نیروگاه انجام پذیرفته است.

وی تصریح کرد: با اجرای دقیق برنامه تعمیرات، واحد‌های ۳ و۴ آماده بهره‌برداری پایدار در فصل پیش‌رو خواهند بود.

سد و نیروگاه برق‌آبی کارون ۳ با برخورداری از هشت واحد تولید برق هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، به‌عنوان یکی از نیروگاه‌های حیاتی کشور شناخته می‌شود. این مجموعه نقش مهمی در پایداری و پشتیبانی شبکه برق سراسری ایفا کرده و سهم قابل توجهی در تأمین انرژی کشور دارد.