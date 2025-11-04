راهپیمایی بزرگ یوم‌الله ۱۳ آبان، نماد ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی، در تهران و بیش از ۹۰۰ شهر کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راهپیمایی بزرگ یوم‌الله ۱۳ آبان ساعت ۹ در تهران و همزمان در سراسر کشور آغاز شد. اجتماع مردمی و ضد استکباری با محوریت جوانان و نوجوانان در بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار می شود.

در تهران، این راهپیمایی از میدان فلسطین و خیابان طالقانی به سمت لانه جاسوسی آمریکا برگزار می‌شود.

همچنین زنگ استکبارستیزی در تمامی مدارس کشور ـ شامل نزدیک به ۱۲۰ هزار مدرسه ـ نواخته شد و مدیران و معلمان با تبیین موضوع استکبارستیزی برای دانش‌آموزان، مشارکت فعال خواهند داشت.

برای تسهیل حضور مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان، هماهنگی‌های لازم با شهرداری تهران، مترو و اتوبوس‌ها انجام شده و شیفت‌های اضافه برای راحتی تردد در نظر گرفته شده است. ایستگاه‌های فرهنگی و خدماتی، امدادی، آتش‌نشانی، هلال‌احمر و سایر مجموعه‌ها نیز در طول مسیر مراسم آماده خدمت‌رسانی خواهند بود.

برنامه ویژه ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین آغاز شد و راهپیمایی به سمت خیابان طالقانی و لانه جاسوسی آمریکا ادامه خواهد یافت. شعار گرامیداشت ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» اعلام شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: حضور پرشکوه دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان، سیلی سخت دیگری به چهره استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم گرامی‌داشت روز ۱۳ آبان و یاد شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان به‌ویژه شهدای دانش‌آموز گفت: امروز در کنار نماد‌های مقاومت و یاد شهیدان، به خانواده‌های معظم آنان ادای احترام می‌کنیم. روز‌های پیشِ‌رو مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است و ان‌شاءالله دختران ایران‌زمین با الگوگیری از سیره زهرایی و زینبی در مسیر عفاف، علم و بصیرت گام بردارند.

وی افزود: ۱۳ آبان یکی از روز‌های ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که چهره واقعی آمریکا برای همیشه رسوا شد. آمریکا هنوز طعم تلخ سیلی سخت ملت ایران در ۱۳ آبان ۵۸ را از یاد نبرده است؛ همان‌گونه که امروز نیز در جنگ ۱۲ روزه، سیلی سخت دیگری از ملت مقاوم ایران دریافت کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ریشه‌های تاریخی این روز خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان ۱۳۴۳، آغاز رویارویی ملت ایران با آمریکا بود؛ روزی که امام خمینی (ره) به علت اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون تبعید شد. ۱۴ سال بعد، ثمره آن ایستادگی، پیروزی انقلاب اسلامی بود. یک سال پس از انقلاب نیز دانش‌آموزان و دانشجویان انقلابی با تسخیر لانه جاسوسی، نقشه‌های آمریکا را نقش بر آب کردند.

او ادامه داد: دانش‌آموزان آن روز با شجاعت و آگاهی، در برابر استکبار ایستادند و به همین دلیل ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز نام گرفت. امروز نیز دانش‌آموز تراز انقلاب اسلامی، با علم، ایمان و بصیرت در مقابل دشمنان این سرزمین استوار ایستاده است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تداوم دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران گفت: از کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ تحمیلی، از تحریم‌های ظالمانه تا ترور دانشمندان و جنگ شناختی امروز، ملت ایران همواره هدف توطئه‌ها بوده است، اما با ایستادگی و وحدت، همه این نقشه‌ها را خنثی کرده است. دشمن باید بداند هرگونه خیال باطل علیه ملت ایران، با سیلی سخت‌تری پاسخ داده خواهد شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با دانش‌آموزان افزود: رهبر انقلاب تأکید کردند که دختران ما باید زهرایی و زینبی زندگی کنند و دانش‌آموزان باید با بینش و آگاهی در برابر جنگ شناختی دشمن بایستند. امروز نسل آینده‌ساز کشور از همیشه محکم‌تر و آگاه‌تر در برابر دشمن ایستاده است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: زنگ استکبارستیزی امروز در مدارس کشور طنین‌انداز شد تا دانش‌آموزان ما بار دیگر با حضور پرشکوه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، سیلی سخت دیگری به چهره استکبار جهانی بزنند. ان‌شاءالله به زودی شاهد شکست کامل رژیم صهیونیستی و نابودی استکبار جهانی خواهیم بود.

