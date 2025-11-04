پخش زنده
امروز: -
کشاورزان کازرونی مشغول کشت چغندرقند از ۵۰۰ هکتار مزارع خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: تاکنون محصول چغندرقند از ۵۰۰ هکتار زمینهای این شهرستان در حال کشت است و پیش بینی میشود حدود ۸۰ تن در هکتار محصول تولید شود.
فرهمند آقایی با بیان اینکه کشت این محصول تا اواخر آبان ماه ادامه دارد افزود: پیش بینی میشود چغندرقند پاییزه در این شهرستان به هزار و ۳۵۰ هکتار برسد.
وی با بیان اینکه چغندرقند پاییزه به صورت قراردادی کشت میشود و خرید آن تضمینی است گفت: عمده کشت این محصول در شهرستان کازرون در بخش مرکزی، بالاده، فامور و شاپور است که به صورت مکانیزه انجام میشود.
آقایی افزود: توزیع به موقع نهادههای کشاورزی از سوی کارخانههای طرف قرارداد، استفاده از آبیاری تحت فشار، تعهد کارخانههای قند در پرداخت به موقع مطالبات و افزایش قیمت خرید محصول از مواردی است که کشاورزان به این کشت روی آوردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با بیان اینکه ارقام استفاده شده در سال زراعی جاری شامل آنتک، آکازیا، آلانیا، آمالدی، لوانته و بتاسیا است گفت: مصرف بهینه آب، بالا بودن میانگین عملکرد، تحمل به شوری و اصلاح خاک به صورت تناوب با سایر محصولات از مزایای کشت چغندرقند در کازرون است.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.