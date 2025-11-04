به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۸۷ هزار و ۵۲۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی امسال رفع تصرف شده است.

پیمان آرامون، با بیان اینکه ارزش ریالی این میزان اراضی رفع تصرف شده در استان، سه هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: این اراضی در قالب ۴۲ قطعه بوده که با حضور یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن آذربایجان‌غربی رفع تصرف شده است.

آرامون، با اشاره به آمار اجرای احکام هم گفت: با رصد شبانه‌روزی نیرو‌های یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، امسال ۲۳ فقره اجرای حکم رفع تصرف انجام شده است.

وی اظهار کرد: در این راستا در ۴۰۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش یکهزار و ۹۴۶ میلیارد ریال اجرای حکم رفع تصرف انجام شده که ۱۰۹ درصد رشد داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد:جلوگیری از هرگونه اختلال، تصرف، تجاوز، ایجاد مزاحمت، ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی از وظایف مهم یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی است.