شهردار اردبیل گفت: شهرداری با کسبه، اصناف و بازاریان در صورت نوسازی بازار و مغازه های در حال تخریب، همکاری می‌کند و پروانه ساختمان ها با مجوز شورای اسلامی شهر به‌صورت رایگان صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری اظهار کرد: شهرداری اردبیل در صورت مقاوم سازی بازار نیز با بازاریان برای معرفی به تسهیلات بانکی همکاری و از کار خوب آنها حمایت می‌کند و این تصمیم در بازدید از سرای حاج یوسف که به نوسازی و ایمن‌سازی نیاز دارد اتخاذ شد.

وی افزود: در پی پلمب سرای حاج یوسف اردبیل به دلیل ایمنی بسیار پایین و احتمال بروز حوادث، به همراه رییس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر اردبیل در مسجد تازه‌میدان با کسبه آن سرا دیدار و گفت‌و‌گو کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز حوادث غیرمترقبه و صیانت از جان شهروندان، حمایت‌های ویژه شهرداری به کسبه اعلام شد تا بازاریان در هر نقطه شهر از این فرصت برای مقاوم سازی و نوسازی مغازه‌های در حال تخریب استفاده کنند.

در خرداد سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل از ممنوعیت فعالیت بازار "حاج یوسف"به علت خطر احتمالی ناشی از تخریب خبر داد و اعلام کرد که با توجه به قدمت بیش از ۷۰ ساله بازار تاریخی "حاج یوسف" اردبیل برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی این بازار باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

طبق اعلام شهرداری، با وجود صدور اخطار‌های لازم نسبت به خطرات احتمالی کسبه بازار "حاج یوسف" به فعالیت خود ادامه دادند و شهرداری بار دیگر اعلام کرد که به هیچ‌وجه نسبت به وضعیت معیشتی صاحبان مغازه‌های مستقر در این بازار بی اعتنا و بی تفاوت نخواهد بود.

اردیبهشت ماه امسال نیز دادستان اردبیل در بازدید از سرای حاج یوسف وضعیت آن را ناایمن و نیازمند نوسازی و مقاوم سازی اعلام کرد.

پیگیری‌ها در نهایت به پلمب شدن بازار یاد شده انجامید و اکنون شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر و هم بازاریان سرای حاج یوسف بر سر مقاوم سازی و نوسازی بازار به تفاهم رسیدند.