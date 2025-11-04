پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از دستگیری یک نفر سارق حرفهای موتورسیکلت و یک نفر مالخر با اعتراف بیست و چهار (۲۴) فقره سرقت در این شهرستان خبرداد.
سرهنگ فخرالدین رستم پور در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان میاندوآب مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسیهای به عمل آمده در نهایت مأموران پلیس آگاهی شهرستان موفق شدند ۱ نفر سارق حرفهای و سابقه دار و یک نفر مالخر را شناسایی که با هماهنگی و نیابت قضایی از یکی از زندانهای کشور تحویل گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب تصریح کرد: در بازجوییهای فنی و تخصصی پلیسی متهمین به ۲۴ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان به ارزش ریالی تقریبی ۵ میلیارد ریال معترف شدند.
سرهنگ رستم پور در پایان ضمن توصیه به مالکان موتورسیکلت مبنی بر اینکه در محلهای شلوغ حتما موتورسیکلت خود را به نردههای حاشیه خیابان با قفل و زنجیر بسته یا آن را به قفل فرمان و سوییچ مخفی و سایر لوازم تاخیری و بازدارنده مجهز نمایند؛ خاطر نشان کرد: دو نفر متهم مذکور ساکن یکی از شهرهای همجوار پس از سرقت موتورسیکلتها آنها را بصورت اوراق و قطعه بندی به فروش رساندهاند. در این رابطه دو نفر متهم به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل داده شدند.