به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امروز همزمان با سراسر کشور در سومین استان پهناور کشور هم با شرکت اقشار مختلف مردم آغاز شد.

این راهپیمایی دقایقی قبل از میدان قدس بیرجند تا چهار راه شهید قرنی (مقابل فرهنگسرای شهر) با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان آغاز شد.

سخنران این مراسم نیز حجت الاسلام دکتر صادقی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور خواهد بود.

این روز ملی یادآور سه رخداد بزرگ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ است که در تقویم رسمی ایران به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده است.