میدان امام(ره) اصفهان امروز تجلی بصیرت و همدلی اقشار مختلف مردم بود تا جهانیان بار دیگر تماشاگرِ اتحاد و استواری این ملت مقابل استکبار جهانی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اصفهان همزمان با روز دانش آموز با حضور اقشار مختلف مردمی و به ویژه دانش آموزان در اصفهان و در مسیر‌های منتهی به میدان امام (ره) اصفهان برگزار شد.

این مراسم با شعار متحد و استوار در برابر استکبار نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی است.

راهپیمایی ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح با حرکت از ورودی‌های اصلی میدان امام ره – شامل میدان امام حسین (ع)، خیابان استانداری، گذر سعدی و چهارراه شکرشکن – آغاز شد.همچنین این مراسم همزمان با کلانشهر اصفهان در شهر‌های مختلف استان برگزار شد.

سخنران مراسم امروز امام جمعه موقت اهواز و نویسنده کتاب «عصر امام خمینی» است و مراسم در سه بخش عمومی، دانش‌آموزی (اجرای سرود ۳۰ هزار نفری) و تخصصی (سخنرانی) در حال برگزار است.

«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»، «آمریکا مرگ به نیرنگ تو» از جمله شعار‌های است که در کلام و در نوشته‌های در دست شرکت کنندگان در مراسم ۱۳ آبان مشاهد می‌شود.

روز ۱۳ آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است.