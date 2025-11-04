به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، علیرضا حسن پور اظهار داشت: پرونده تخلف متصدی مرغداری به اتهام گرانفروشی در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز شهرستان بوئین زهرا رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف، متخلف را به پرداخت ۵۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

حسن پور گفت: برای صیانت از حقوق شهروندان، تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار، نظارت بر نحوه عرضه کالا بر اساس نرخ مصوب، گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی به صورت گسترده و شبانه روزی از واحد‌های تولیدی و صنفی عرضه مرغ و تخم مرغ، مرغداری و کشتارگاه‌ها بازرسی می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین نظارت بر تولید و عرضه گوشت مرغ، پیشگیری از اقدامات غیر قانونی و افزایش کاذب قیمت را اهداف این بازرسی‌ها برشمرد و افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را در سامانه ارتباطی www.tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.