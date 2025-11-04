مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با اشاره به پوشش کامل بیمه‌ای خدمات ناباروری، اعلام کرد: آمار خدمات ناباروری از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت، ۵۰ درصد افزایش داشته است.



دریجانی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، با اشاره به اهمیت مسئله ناباروری گفت: بحث ناباروری یکی از موضوعات مهم در حوزه سلامت است که خوشبختانه طی چند سال اخیر، از پوشش بیمه‌ای جامع و کاملی برخوردار شده است. از زمان آغاز اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ تاکنون، خدمات دارویی و درمانی با نظر متخصصان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و اکنون مجموعه‌ای کامل از خدمات در اختیار بیمه‌شدگان است.

وی افزود: هیچ محدودیتی برای انجام فرآیند آی‌وی‌اف وجود ندارد. هر فرآیند IVF معمولاً سه ماه طول می‌کشد و در صورت عدم موفقیت، زوجین می‌توانند تا چهار بار در سال این درمان را تکرار کنند. تمام مراحل درمان، از دارو تا آزمایش و آماده‌سازی، تحت پوشش بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی نیرو‌های مسلح است.

به گفته دریجانی، ۷۰۴ داروی تخصصی و ۵۴ نوع آزمایش مرتبط با ناباروری در تعهد بیمه‌های پایه قرار دارند. همچنین ۴۶ خدمت آماده‌سازی پیش از IVF نیز تحت پوشش است.

مدیرکل بیمه سلامت یزد با اشاره به آمار عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت بیش از ۳۶۶۸ مورد خدمات ناباروری در مراکز استان انجام شده است که بیش از ۷۰ درصد مراجعه‌کنندگان از استان‌های دیگر بوده‌اند. میزان موفقیت درمان‌های ناباروری در استان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود که با توجه به سطح مراجعه‌کنندگان، رقم بسیار مطلوبی است.

وی همچنین گفت: در همین بازه زمانی، بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه خدمات ناباروری در استان پرداخت شده است. خوشبختانه از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت، شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی آمار مراجعات و درمان‌های ناباروری بوده‌ایم.

دریجانی در پایان تأکید کرد: از زوج‌های نابارور می‌خواهیم ناامید نباشند و برای استفاده از خدمات درمان ناباروری اقدام کنند. خوشبختانه پوشش بیمه‌ای کامل فراهم شده و با پیگیری و مراجعه به مراکز مجاز، احتمال موفقیت بسیار بالاست.