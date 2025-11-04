پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با شعار متحد و استوار؛ مقابل استکبار در خرمشهر با حضور دانش آموزان و مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دانش آموزان، دانشجویان و جوانان خرمشهری امروز به مناسبت ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسیر بلوار ساحلی به سمت مسجد جامع را راهپیمایی کردند و با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار جنایات رژیم صهیونستی را محکوم کردند.
در این راهپیمایی دانش آموزان و اقشار مختلف مردم خرمشهر با در دست داشتن پرچمهای ایران و فلسطین حمایت خود را با ایراد شعارهای دشمن شکن ابراز کردند.