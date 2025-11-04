ماموریت شبانه محیط‌بانان نهبندان به کشف سلاح‌های غیرمجاز و تجهیزات شکار منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت: در این ماموریت، دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز شامل یک سلاح تک‌لول و یک سلاح دولول، به همراه یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دولول، توقیف شد.

کوهستانی افزود: تعدادی فشنگ ساچمه‌ای و دو عدد دوربین شکاری نیز از متخلفان کشف و ضبط شد.

وی گفت: این اقدام در راستای مقابله با شکار غیرقانونی و حفاظت از گونه‌های جانوری منطقه صورت گرفته و محیط بانان بصورت مستمر و شبانه روزی در مناطق حضور داشته و با متخلفان شکار وصید برخورد قانونی خواهند داشت.