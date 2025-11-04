بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در سیزدهمین روز آبان میزبان عرضه پساب شرکت‌های فاضلاب تهران، شیراز و کرمان و همچنین انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ داخلی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: رینگ داخلی بازار فیزیکی در این روز میزبان عرضه‌های متنوعی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی است.

از مهم‌ترین عرضه‌های این رینگ می‌توان به ۴ هزار تن آیزوریسایکل شرکت پالایش نفت اصفهان، ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، ۳ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پالایش نفت بندرعباس و ۳ هزار تن نفتای سبک شرکت پالایش نفت آبادان اشاره کرد.

این در حالی است که چندین عرضه پساب از سوی شرکت‌های فاضلاب استان‌ها نیز در رینگ داخلی انجام می‌شود که بخش تازه‌ای از معاملات زیست‌محیطی بورس انرژی را تشکیل می‌دهد.

ثبت ارزش ۱۶.۴ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۶ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال در روز دو‌شنبه دوازدهم آبان رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی سهمی ۵۹ درصدی، رینگ داخلی سهمی ۳۱ درصدی، بازار برق سهمی ۵ درصدی و دادوستدهای مربوط به ابزارهای مالی نیز سهمی ۵ درصدی از کل ارزش معاملات روزانه ثبت شده در این بازار داشتند.

رقابت در رینگ بین‌الملل برای گاز مایع صادراتی نفت ستاره خلیج فارس

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۳۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در روز دوازدهم آبان بود، این دادوستدها مجموع ارزشی برابر ۹ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال را رقم زد.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این روز ۳۲ هزار تن گاز مایع صادراتی را در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۷۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل عرضه کرد. برای این محصول تقاضایی ۷۵ هزار تنی به ثبت رسید و برتری حجم تقاضا نسبت به عرضه، متقاضیان را به رقابت قیمتی با یکدیگر واداشت، به این ترتیب متوسط بهای فروش این محصول به منفی ۵۴ پریمیوم دلار به ازای هر تن رسید و این معامله با ثبت مجموع ارزش ریالی معادل ۹ هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال فروشنده برتر رینگ بین‌‌الملل شد.

پالایش نفت بندرعباس در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۱۸ هزار و ۳۱۲ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۵ هزار و ۹۰ میلیارد ریال در این رینگ طی روز دوازدهم آبان حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت بندرعباس ۳ میلیون تن آیزوریسایکل را در قیمت پایه‌ای برابر ۳۶۲ هزار و ۷۱۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد. برای این محصول تقاضایی ۳۲ هزار تنی از سوی مشتریان به ثبت رسید و به این ترتیب متوسط قیمت فروش این محصول با رقابت ۲۷ درصدی انجام شده از سوی متقاضیان به ۴۶۱ هزار و ۴۱۹ ریال رسید. این معامله مجموع ارزشی معادل هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال را رقم زد و به این ترتیب پالایش نفت بندرعباس در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.

بخش عمده‌ای از فروش محصول در رینگ داخلی در دوازدهم آبان مربوط به فروش متانول بود؛ در این روز طی ۱۳ عرضه از سوی ۱۰ شرکت مجموعا ۱۱ هزار و ۵۹۵ تن متانول در قیمت پایه‌ای برابر ۱۴۶ هزار و ۲۴۵ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه شد. میزان استقبال متقاضیان از عرضه‌های مختلف متفاوت بود، به نحوی که محصول برخی واحدهای تولیدی با رقابت قیمتی معامله شد و برای برخی عرضه‌ها مشتری نبود. به هر ترتیب در این روز مجموعا ۹ هزار و ۱۰۳ تن متانول با متوسط قیمتی برابر ۱۴۹ هزار و ۷۱۹ ریال به فروش رفت و این معاملات مجموع ارزشی برابر هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال را در رینگ داخلی رقم زد.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی به ۸۷۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال در دوازدهم آبان رسید. این ارزش مربوط به معاملات ثبت شده در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود.

تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد ۱۵ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۴۳ واحد صندوق سینرژی بود، این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۳۳۲ میلیارد ریال را رقم زد.

معامله ۳ میلیون ورقه گواهی صرفه‌جويی گاز اوج۰۴۰۴ در تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۳۸ میلیارد ریال انجامید.