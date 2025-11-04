پخش زنده
ستاد حقوق بشر به مناسبت فرا رسیدن یومالله ۱۳ آبان، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن یومالله ۱۳ آبان، سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تسخیر لانه جاسوسی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و دانشجو، این روز را نماد ماندگار مقاومت ملت ایران در برابر سلطهطلبی و استکبار جهانی بهویژه آمریکا دانست.
متن بیانیه ستاد حقوق بشر به شرح زیر است:
۱۳ آبان در تقویم انقلاب اسلامی تنها یک روز تاریخی نیست؛ نمادی است از بیداری، ایمان و مقاومت ملتی که در برابر سلطهی بیگانه و تحقیر تاریخی ایستاد. این روز، که با سه رخداد سرنوشتساز گره خورده است — تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به جرم اعتراض به کاپیتولاسیون، کشتار دانشآموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ — روایتی زنده از مبارزهی مردم ایران با استبداد داخلی و استکبار خارجی است.
تسخیر سفارت آمریکا در تهران، واکنشی کور و هیجانی نبود، بلکه فریاد آگاهی نسلی بود که سالها طعم وابستگی و دخالت را چشیده بود. آمریکا، در حالی که خود را پرچمدار آزادی و حقوق بشر معرفی میکرد، یکی از اصلیترین حامیان رژیم پهلوی بود؛ رژیمی که با ساواک، شکنجه، سانسور و سرکوب، صدای هر آزادیخواهی را خاموش میکرد. اسناد منتشرشده از همان سفارت نشان داد که چگونه سیاستمداران آمریکایی نهتنها از جنایات آن رژیم آگاه بودند، بلکه برای تداوم سلطهی خود، آن را تقویت و هدایت میکردند. این دوگانگی آشکار میان ژست حقوق بشری و عمل ضدانسانی، چهرهی واقعی قدرتهایی را برملا ساخت که از «حقوق بشر» تنها ابزاری سیاسی ساختهاند.
اما انقلاب اسلامی، و درخشش آن در ۱۳ آبان، گفتمانی تازه را به جهان عرضه کرد: گفتمان کرامت انسانی در چارچوب ایمان و عدالت. در این نگاه، حقوق بشر نه ابزاری برای فشار سیاسی، بلکه حقیقتی برخاسته از ذات انسان و ارادهی الهی اوست. ملت ایران با الهام از همین آموزهها، مفهوم استقلال و آزادی را از شعار به واقعیت بدل کرد.
اکنون، پس از گذشت دههها از آن واقعه، جهان همچنان شاهد تکرار همان سیاستهای دوگانه و استکباری است. تحریمهای ظالمانهای که زندگی روزمرهی مردم ایران را هدف گرفته، حمایت بیقید و شرط آمریکا از رژیمهای متجاوز در منطقه، از جمله پشتیبانی از جنایات صهیونیستها در غزه و کشتار مردم بیدفاع فلسطین، و تلاش مستمر برای تضعیف ارادهی ملتها، همه نشان میدهد که استکبار جهانی هنوز از مسیر ظلم و سلطه بازنگشته است.
در چنین شرایطی، ۱۳ آبان تنها یادآور یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک ضرورت ماندگار در وجدان و هویت ملت ایران است. هر روزی که مردم در برابر تحقیر، تحریم و تجاوز میایستند، در حقیقت ۱۳ آبان دیگری را زنده میکنند. نظام اسلامی نیز با تکیه بر همین میراث بیداری، میکوشد روحیهی استکبارستیزی را در نسلهای جوان بازتولید کند؛ نه از سر دشمنی با ملتها، بلکه برای پاسداری از عزت انسان و استقلال کشور.
۱۳ آبان، یادآور این حقیقت است که آزادی و کرامت انسانی، موهبتی نیست که از سوی قدرتها اعطا شود؛ حقی است که باید با آگاهی، ایمان و مقاومت حفظ گردد؛ و امروز، در جهانی که دروغ حقوق بشر بار دیگر به ابزار سلطه بدل شده است، این پیام باید طنینانداز شود: تا استکبار هست، ۱۳ آبان تکرار میشود.