بارش نخستین برف پاییزی در ارتفاعات ساری
نخستین برف پائیزی چهره کوههای منطقه سنگده ساری را سفیدپوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
بارش نخستین برف پاییزی که پس از هفتهها خشکی در مرکز مازندران رخ داده، چهره کوهستانهای این منطقه را دگرگون و امیدها را برای آغاز بارشهای پاییزی در استان زنده کرده است.
این بارشها از شامگاه گذشته آغاز شد علاوه بر کاهش دمای هوا، جلوهای زمستانی به طبیعت پاییزی کوهستانهای دودانگه ساری بخشیده است.
منطقه دودانگه ساری به دلیل موقعیت کوهستانی و قرار گرفتن در ارتفاعات جزو نخستین مناطق مازندران است که با آغاز فصل پاییز شاهد بارش برف میشود.