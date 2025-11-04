نواخته شدن زنگ استکبارستیزی و روز دانشآموز در خراسان جنوبی
زنگ استکبارستیزی و روز دانشآموز در مدارس خراسان جنوبی همزمان با روز ۱۳ آبان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل آموزش و پرورش استان صبح امروز در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی و روز دانشآموز در دبیرستان دخترانه عفاف بیرجند گفت: سیزدهم آبان یادآور وقایع مهمی همچون تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دلیل اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، شهادت دانشآموزان مظلوم در ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳۵۸ به دست دانشآموزان و دانشجویان پیرو خط امام است.
مرتضوی افزود: این سه رویداد مهم جلوهای از حقیقت بزرگ ایستادگی در برابر ظلم و پاسداری از استقلال و عزت ملت ایران است و امروز نیز نسل جوان باید با هوشیاری و حضور آگاهانه در صحنه، راه شهیدان و امام راحل را ادامه دهد.
وی گفت: هر گام دانشآموزان در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، یعنی «نه» گفتن به ظلم و «آری» گفتن به استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است. ملت ایران ثابت کرده است که خسته و تسلیم نیست، بلکه آمادهتر، بیدارتر و هوشیارتر از گذشته در صحنه حضور دارد.