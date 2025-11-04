همزمان با سراسر کشور؛
نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد
همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبارستیزی به مناسبت یومالله سیزده آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور مسئولان استانی، فرهنگیان و دانشآموزان در مدارس کهگیلویه و بویراحمد به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد استاندار در آیین نمادین نواختن زنگ استکبارستیزی در دبیرستان شاهد یاسوج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز بهویژه شهدای سیزده آبان و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: سیزده آبان برگ زرینی در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی است که سه واقعه مهم و سرنوشتساز در آن رقم خورده و در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شده است.
یدالله رحمانی افزود: تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ سه رخداد بزرگ و افتخارآمیز ملت ایران در این روز بوده که نماد بیداری و استکبارستیزی ملت ایران است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در سیزده آبان با فریاد استقلالخواهی، سلطهطلبی آمریکا را به چالش کشید، اظهار کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، این روز تنها یک مناسبت تاریخی نیست بلکه گفتمانی زنده و جاری در مسیر عزتطلبی ملت ایران است.
رحمانی اضافه کرد: دولت وفاق ملی با محوریت عدالت اجتماعی، گفتوگوی سازنده و همدلی تلاش دارد با تکیه بر عقلانیت، کرامت انسانی و مشارکت مردم مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموار کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به دانشآموزان افزود: امروز شما در صف نخست جهاد علمی و فرهنگی هستید و باید با شناخت دقیق تاریخ، تحلیل درست مسائل روز و کسب دانش و مهارت، خود را برای ساختن آینده ایران آماده کنید.
وی نقش فرهنگیان و مدیران مدارس را نیز مهم دانست و گفت: معلمان پرچمداران اندیشه و تربیت هستند و باید با ارتقای کیفیت آموزشی، مسیر بالندگی نسل آینده را هموار کنند.
رحمانی با اشاره به ظرفیتهای انسانی و فرهنگی استان گفت: مردم کهگیلویه و بویراحمد مردمانی انقلابی، نجیب و فرهنگدوست هستند و با اتکا به نیروی انسانی جوان و مؤمن خود، میتوانند الگویی از همبستگی و پیشرفت برای کشور باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هم با قدردانی از حضور استاندار و دیگر مسئولان در این آیین گفت: استاندار با وجود مأموریت صبحگاهی در تهران، بلافاصله پس از بازگشت به یاسوج در این مراسم حاضر شدند که جای قدردانی دارد.
رضایی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز گفت: سیزده آبان تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه روز بصیرت، شناخت و معرفت است؛ روزی که دانشآموزانی همسن شما با دست خالی در برابر رژیم ستمشاهی ایستادند و امروز ما باید با تلاش در سنگر علم و دانش، ادامهدهنده راه و آرمان آن شهیدان باشیم.
در این آیین زنگ استکبار ستیزی با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و دانشآموزان نواخته شد.