هزار و ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، از طریق آزمون استخدامی به کار گرفته می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی،شرکت کار و تأمین در نظر دارد با هدف تأمین حدود ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد موقت شرکتی دعوت به همکاری کند.

ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق درگاه رسمی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org تا روز یکشنبه ۱۸ آبان ادامه دارد و آزمون نیز در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.