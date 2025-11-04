به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ از صبح امروز، راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرهای استان مازندران آغاز شد.

در مرکز استان، مسیر راهپیمایی از چهارراه ابن‌شهرآشوب ساری تا میدان شهدا با حضور گسترده دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا و عموم مردم حال و هوایی انقلابی به خود گرفته است.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکاردهایی با شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل"، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام خمینی(ره) و تبعیت از مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله سرودهای انقلابی، قرائت بیانیه‌های دانش‌آموزی و اجرای نمایش‌های خیابانی در حاشیه این راهپیمایی در حال اجراست.

همزمان با ساری، راهپیمایی‌های مشابه در دیگر شهرهای مازندران در حال برگزاری است که در همه آنها حضور پررنگ دانش‌آموزان و جوانان چشمگیر است.

شرکت‌کنندگان با فریادهای استکبارستیزانه، حمایت همه‌جانبه خود را از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه اعلام کردند.