همزمان با روز ۱۳ آبان، زنگ استکبار ستیزی در مدرسه شاهد امام حسین زنجان با شعار متحد، استوار، درمقابل استکبار نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ زنگ استکبارستیزی هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس استان زنجان نواخته شد و دانش‌آموزان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و تأکید بر ایستادگی در برابر استکبار جهانی روز دانش‌آموز را گرامی داشتند.

تاراسی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان صبح امروز در آیین متمرکز زنگ استکبارستیزی که در مدرسه شاهد امام حسین (ع) زنجان برگزار شد، بر اهمیت هوشیاری دانش‌آموزان در برابر جنگ رسانه‌ای و روایت‌های تحریف‌شده دشمن تأکید شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ ۱۲روزه، گفت: در آموزش‌وپرورش زنگ‌های زیادی نواخته می‌شود، اما زنگ استکبارستیزی زنگی ویژه است، چراکه متعلق به دانش‌آموزان و نسل ضد زورگویی است.

وی افزود: امروز دشمن در میدان رسانه و فضای مجازی با تحریف واقعیت‌ها به دنبال نفوذ در ذهن نوجوانان است، اما دانش‌آموزان ما با سلاح دانش، تفکر و ایمان خود حافظان مرز‌های فرهنگی کشور هستند.

تاراسی با اشاره به وقایع مهم تاریخی ۱۳ آبان، افزود: تسخیر لانه جاسوسی، تبعید حضرت امام خمینی (ره) و روز دانش‌آموز سه رخداد بزرگ این روز هستند که به هم پیوند خورده‌اند و نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی به شمار می‌روند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان، رسالت فرهنگیان را آگاهی‌بخشی و پرورش بصیرت در جامعه دانست و گفت: هر قلمی که در دست معلم می‌چرخد، همانند شمشیری در دست مجاهد در میدان نبرد است. معلمان با قلم و رفتار خود می‌توانند ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را به بهترین شکل در ذهن دانش‌آموزان نهادینه کنند.