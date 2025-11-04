به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به کاهش آمار سرقت در استان گفت: سال گذشته روند نزولی وقوع سرقت آغاز شد و در شش‌ماهه نخست امسال نیز کاهش ۳۱ درصدی در وقوع سرقت به دست آمد.

او ساماندهی مراکز جمع‌آوری ضایعات، برخورد با مالخران اموال مسروقه، توجه ویژه به ساختمان‌های نوساز و اماکن دولتی و اجرای دستورالعمل‌های مرتبط را از جمله اقدامات موثر در این زمینه عنوان کرد و افزود: پیگیری‌های مستمر این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش آمار سرقت داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین با اشاره به افزایش سرقت محموله در شهرستان ساوه گفت: نبود محل‌های استراحت در دو آزادراه این منطقه از عوامل اصلی این موضوع است و مقرر شده چندین استراحتگاه در مسیر احداث شود.

خیرمند با اشاره به سرقت‌های خرد گفت: برخورد با ضایعات‌فروشان غیرمجاز و خریداران اموال مسروقه در دستور کار قرار دارد و این افراد نقش مهمی در افزایش این نوع سرقت‌ها دارند.

او با اشاره به توجه ویژه دستگاه‌ها به راه‌اندازی و تقویت کمپ ماده ۱۶ گفت: پیش‌بینی می‌شود با تداوم این اقدامات، روند کاهش سرقت تا پایان سال ادامه یابد.