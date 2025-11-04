پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امسال زنگ استکبارستیزی رنگ و بوی دیگری دارد، گفت: امسال، بهویژه در تهران، زنگ استکبارستیزی با شور و هیجان بیشتری، استوارتر از سالهای قبل، به صدا درخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیین نواختن زنگ استکبارستیزی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، محمدحسین پورثانی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و سایر مسئولان مربوطه در مدرسه دخترانه شاهد حضرت معصومه(س) منطقه ۶ شهر تهران برگزار شد.
مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و روز ۱۳ آبان و تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، گفت: امسال زنگ استکبارستیزی رنگ و بوی دیگری دارد؛ سیزدهم آبان امسال بسیار متفاوت با سالهای گذشته است. امسال، بهویژه در تهران، زنگ استکبارستیزی با شور و هیجان بیشتری، استوارتر از سالهای قبل، به صدا درخواهد آمد.
پارسا ادامه داد: دانشآموزان و فرهنگیان شهر تهران استوارتر و محکمتر از گذشته به میدان خواهند آمد و مقابل لانه جاسوسی، انشاءالله صحنهای پرشکوه رقم خواهند زد.
وی افزود: امسال بهدلیل آنکه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دانشآموزان ما شاهد جنایتهای رژیم سفاک صهیونیستی و استکبار جهانی آمریکا بودند، این اجتماع اهمیت ویژهای دارد.
پارسا افزود: در تهران، ما شاهد بودیم که ۲۶ دانشآموز عزیزمان شهید شدند و تصاویرشان در همین محل نصب است. امسال، دانشآموزان ما با یاد و نام آن ۲۶ شهید دانشآموز، محکمتر و پرشورتر در صحنه حضور خواهند یافت. این نمایش، همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، باعث پشیمانی دشمن خواهد شد.