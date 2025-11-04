امروز: -
صحن علنی مجلس شورای اسلامی - ۱۳ آبان ۱۴۰۴

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ به ریاست علی نیکزاد برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ - ۱۰:۰۰
برچسب ها: مجلس ‌ ، صحن
