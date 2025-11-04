به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه‌های خیابان زینبیه با ۱۵۶، خیابان فرشادی ۱۵۹، بولوار کاوه ۱۵۸، قهجاورستان با ۱۹۱ و کردآباد با ۱۷۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

همچنین هوا امروز در ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با ۱۴۰، رهنان ۱۰۹، ولدان ۱۰۲ و خیابان هزار جریب با ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوای اصفهان امروز در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۹۶، رودکی ۷۸، بزرگراه خرازی ۸۶، دانشگاه صنعتی ۸۵ و میرزا طاهر ۶۹ AQI قابل قبول است.

میانگین کیفیت هوای امروز شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال، با میانگین ۱۲۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.