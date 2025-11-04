به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «وکیل شوکلا»، در گونه درام محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه تهران پخش شود.

این فیلم درباره تانوی شوکلا، وکیل بدوی دادگاه است که زنی بسیار مصمم و جسور است. او در بدو داستان وکالت دختر محصلی را در دست می‌گیرد که به دلیل رای ندادن به نماینده‌ی حزبش آینده‌ی تحصیلش در خطر قرار گرفته و خود این نماینده سعی دارد که تانوی را از ادامه‌ی پرداختن به این پرونده منع کند و حتی موانع دشوارتری در مقابل پای او می‌گذارد. اما در نهایت تانوی موفق می‌شود نماینده را محکوم کرده و آینده‌ی دختر را نجات بدهد.

در فیلم هندی «وکیل شوکلا»، یک وکیل حاذق به کمک یک دختر مظلوم از سلطه یک سیاستمدار فاسد می‌رود و می‌تواند دفاعی تمام و کمال را از فرد مظلوم به جای آورد و قدرت مدار فاسد را افشا کند.

فیلم سینمایی «جاده یخی ۲»، در گونه اکشن، مهیج و ماجراجویی محصول آمریکا و استرالیا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره فردی به نام مایک مک‌کان است که برای عمل به وصیت برادر فقیدش به نپال سفر می‌کند تا خاکستر او را بر فراز اورست بپراکند! در این مسیر، او با دانی ینچن، یک دختر بودایی همراه می‌شود. آنها در میانه‌ی سفر با یک گروه از تبهکاران بومی مواجه می‌شوند که پسر رئیس قبیله را دزدیده‌اند تا به این وسیله مردم را برای فروش زمین‌های مقدسشان راضی کنند. مایک به همراه دنی با این گروه تبهکار مبارزه می‌کنند و در نهایت عدالت را به مردم روستا برمی‌گردانند.

در فیلم «جاده یخی ۲»، شخصیت اصلی برای کاری خانوادگی پای در راه سفری می‌گذارد، اما در میانه‌های سفر، تصادفا به مردمی برمی خورد که مورد ظلم و ستم زورمندان و سلطه گران سوداگر قرار گرفته‌اند. شخصیت، به این ترتیب بر سر یک دوراهی تصمیم گیری اخلاقی قرار می‌گیرد. او می‌تواند مشکل این مردم را مشکلی مربوط به خودشان بداند و بی تفاوت، به مسیر سفر خود برای رسیدن به هدف خودش ادامه دهد یا اینکه نتواند تحمل کند که به مردمی بی گناه، ظلم ناروا شود، فعلا هدف شخصی خود را به تعویق بیاندازد و به یاری این مردم مظلوم بشتابد. اما این، انتخاب دوم است که می‌تواند شخصیت را به عنوان یک قهرمان اسطوره‌ای تحسین برانگیز در نظر تماشاگر بالا ببرد، چون انتخاب دوم است که به مجموعه کنش‌هایی اخلاقی ختم می‌شود. بنابراین، شخصیت با این انتخاب و نبرد جانانه در برابر ستمگران در کنار مردم مظلوم بومی، می‌تواند در پایان فیلم، خود را برای ما در جایگاه قهرمان اسطوره‌ای بنشاند. بازی لیام نیسون، بازیگر کهنه کار و بسیار مشهور، از نکات جذاب دیگر این فیلم است.

فیلم سینمایی «تعقیب غیرمعمولی»، در گونه حادثه‌ای و کمدی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.

این فیلم درباره یک کارآگاه عصبانی، یک کلاهبردار و استاد تغییر چهره و یک رئیس گروه‌های تبهکار است که در یک جزیره به هم می‌رسند و در نهایت کارآگاه با کمک استاد تغییر چهره موفق به دستگیری گنگستر می‌شود.

گاهی پیش می‌آتید که آدم‌هایی با هوش بالا یا مهارت‌های ویژه‌ای دارند که می‌توانند با بهره گرفتن درست و اخلاقی از آنها به تدریج، یک زندگی شایسته از نظر مادی و معنوی برای خود بسازند. اما بعضی از چنین آدم‌هایی به راه ناراست کشیده می‌شوند و برای این که بتوانند با تکیه بر هوش و مهارت خود، ره صد ساله را یک شبه بپیمایند، از این ویژگی‌های برتر خود استفاده غیراخلاقی می‌کنند. با این حال ممکن است که در ادامه زندگی شان امکان مهمی پیش آید تا آنان دوباره استفاده درستی از استعداد‌های خدادادی شان داشته باشند و به راه راست بازگردند. همکاری شخصیت کلاهبردار و استاد تغییر چهره با کاراگاه، که منجر به دستگیری تبهکاران می‌شود، از این دست موقعیت‌های فوق العاده است که شخصیت با هوش و فراست «تعقیب غیرمعمولی»، به موقع از آن استفاده درستی می‌کند تا بتواند بار دیگر به راه راست بازآید. فیلمی که می‌تواند در کنار این خط داستانی گیرا و تماشاگرپسند، از جذابیت‌های گونه‌های سینمایی حادثه‌ای و کمدی نیز بهره مناسبی ببرد.