پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در شهرهای مختلف استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مردم استان با حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان فریاد مقابله با استکبار سردادند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر انزجار خود از استکبار جهانی و حمایت از آرمان های انقلاب اسلامی را اعلام کردند.
مردم انقلابی کردستان تاکید کردند که همچنان متحد و استوار بر آن عهدی که با انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری بستهاند ایستادهاند.
خروش مردم سروآباد در راهپیمایی ۱۳ آبان