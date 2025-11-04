اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان در مناطق مختلف استان زنجان برپا شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، اجتماع باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان در زنجان با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و طلاب آغاز شد.

مراسم راهپیمایی از چهارراه امیرکبیر زنجان و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر استکبار» مسیر تعیین‌شده را تا محل برگزاری مراسم پایانی طی می‌کنند.

راهپیمایان با در دست داشتن پلاکارد‌ها و پرچم‌های ایران بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تجدید میثاق می‌کنند.

این مراسم با شعار «متحد و استوار در برابر استکبار» برگزار شد که نمادی از ایستادگی ملت ایران در مقابل تهدیدات خارجی به شمار می‌رود.

همزمان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در سایر شهر‌ها و روستا‌های استان زنجان نیز در حال برگزاری است.

.