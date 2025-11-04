پخش زنده
در یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبارستیزی در مدارس استان همزمان با سراسر کشور به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدارس استان مرکزی به صورت نمادین در دبیرستان حاج کاظمی اراک برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: این روز یادآور تبعید امام خمینی(ره)، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.
عبدالرضا پیرحسینلو با اشاره به نقش آگاهیافزایی و روحیۀ مقاومت و استکبارستیزی در میان نسل جوان گفت: هدف از نواخته شدن زنگ استکبارستیزی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت هویت ملی و انقلابی دانشآموزان و پاسداشت خاطره شهدای دانشآموز است.