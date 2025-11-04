به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در مدارس استان مرکزی به صورت نمادین در دبیرستان حاج کاظمی اراک برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت روز ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: این روز یادآور تبعید امام خمینی(ره)، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

عبدالرضا پیرحسینلو با اشاره به نقش آگاهی‌افزایی و روحیۀ مقاومت و استکبارستیزی در میان نسل جوان گفت: هدف از نواخته شدن زنگ استکبارستیزی، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت هویت ملی و انقلابی دانش‌آموزان و پاسداشت خاطره شهدای دانش‌آموز است.