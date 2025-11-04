به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد منان رئیسی نماینده قم، کهک و جعفرآباد در مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اینکه چرا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مغزافزار و مرکز نخبگانی کشور است برنامه عملیاتی جدی برای کنش گری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسایل کشور ندارد و دچار روزمرگی شده است، از پاسخ‌های وزیر به صورت مشروط اقناع شد و مهلت ۳ ماهه‌ای را برای وی جهت تحقق این مهم تعیین کرد.

منان رئیسی با اشاره به اینکه این سوال ملی و مهم است و اگر از روی انصاف قضاوت شود باید آن را به رأی بگذارد گفت: وزیری که بیش از ۶ ماه فرصت سوزی کرده است باید این سوال را به رأی بگذارم، اما جمعی از نمایندگان از من خواسته‌اند به وی ۳ ماه فرصت دهم هرچند طی ۶ ماه فرصتی که داده بودم کاری در این زمینه انجام نشده بود.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چطور می‌توانم مجدد ۳ ماه فرصت دهم در حالی که وزیر موظف بود از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم ماموریت گرایی در دانشگاه‌ها را اجرا کند، که نکرد.

وی تاکید کرد: من منوط بر این سه ماه فرصت می‌دهم که وزیر متعهد شود ظرف سه ماه این مهم را محقق کند و اگر انجام ندهد سوگند یاد می‌کنم به دلیل ترک فعل از وی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کنم.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، افزود: ما در هیات رئیسه مجلس جلسه‌ای می‌گذاریم و مطالبات منطقه‌ای آقای منان رئیسی را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مطالبه می‌کنیم.

در ابتدای بررسی این دستور، عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی متن گزارش این کمیسیون پیرامون سوال منان رئیسی از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح ذیل قرائت کرد:

با احترام بازگشت به نامه شماره ۴۶۸۴۷۵۴ مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص سوال ملی آقای محمد منان رئیسی نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد و ۶۴ نفر از نمایندگان از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل ارسال می‌گردد.

چرا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مغزافزار و مرکز نخبگانی کشور است برنامه عملیاتی جدی برای کنش گری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسایل کشور ندارد و دچار روزمرگی شده است.

نتیجه بررسی: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال فوق در جلسه رسمی مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان کمیسیون، نماینده سوال کننده و وزیر مطرح و پس از استماع احضارات طرفین و نظر به عدم اقناع به نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سوال جهت طرح و استماع نظرات وزیر و نماینده سوال کننده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.