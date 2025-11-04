رئیس پلیس اقتصادی فراجا گفت: از ۴ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی و انبار بازدید شد و پلیس با متخلفان برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی، با تاکید بر اینکه مبارزه و مقابله با احتکار به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد، گفت: پدیده احتکار از جمله مسائل و موضوعاتی است که در اقتصاد کشور و معیشت مردم چالش ایجاد می‌کند و باعث زمین گیر شدن اقتصاد کشور می‌شود، از این رو مقابله با همه مصادیق جرائم اقتصاد از جمله احتکار به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد.

سردار رحیمی با اشاره به اجرای طرح سراسری مبارزه با احتکار کالای اساسی، گفت: این طرح به مدت ۵ روز در سراسر کشور اجرا شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح بیش از ۴ هزارو ۲۰۰ واحد صنفی و انبار بازدید شد، ادامه داد: در این بازدید‌ها ۷۰ باب انبار متخلف و همچنین تعداد ۳۹ باب انبار که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بودند پلمب شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در اجرای این طرح نزدیک به ۸۴ هزار تن انواع مواد خوراکی از جمله گندم، برنج، آرد، شکر و فرآورد‌های گوشتی کشف شد، گفت: همچنین در این طرح بیش از ۵۴۳ میلیون قلم انواع کالای احتکاری از قبیل دارو، سیگار و لوازم آرایشی کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری ۱۹۲ متهم در اجرای این طرح و تشکیل ۱۶۷ پرونده برای متهمان دستگیر شده، افزود: این طرح با بهره گیری از ظرفیت کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور و با همکاری سایر سازمان‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های مختلف صنفی انجام شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی کالای احتکاری کشف شده بیش از ۲ هزارو ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص محتکران و انبار‌ها و محل‌های احتکار کالا با شماره ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.