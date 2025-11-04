به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز گروه‌های مختلف مردم ولایت مدار و انقلابی اصفهان بویژه دانش آموزان و داانشجویان اصفهان از ورودی‌های اصلی میدان امام (ره) شامل میدان امام حسین (ع)، خیابان استانداری، گذر سعدی و چهارراه شکرشکن به این میدان تاریخی آمدند و یک صدا ندای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد زدند تا بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری خود به انقلاب و ولایت فقیه را به جهانیان نشان دهند.

میدان امام (ره) اصفهان دومین میدان تاریخی بزرگ جهان است که توسط شاه عباس صفوی در سال ۱۰۲۱ هجری در ابعادی در حدود ۵۰۰ در ۱۶۰ متر ساخته شد.

این میدان ۸ بهمن ۱۳۱۳ به شماره ۱۰۲ در فهرست آثار ملی ایران و اردیبهشت ۱۳۵۸ به شماره ۱۱۵ جزو نخستین آثار ایرانی بود که به‌عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسید.