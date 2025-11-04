آوازه نام و رشادت «مرحمت بالازاده» شهید دانش‌آموز از شهرستان انگوت استان اردبیل را تمام مردم ایران شنیده‌اند، شهدای محصل و ۱۳ ساله دیار سبلان به این شهید ختم نمی‌شود بلکه روایت ۴۰ لاله عاشق در کتابی با عنوان «قاسمان زمان از دیار ساوالان» حکایت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، یوسف بدرزاده، نویسنده کتاب قاسمان زمان از دیار ساوالان روز سه‌شنبه درباره اثر خود گفت: به تحقیق و تفحص در حوزه آثار شهدا علاقه دارم و با تعمق در شرح حال شهید مرحمت بالازده و برخی شهدای نوجوان و جوان استان اردبیل، متوجه شدم که شمار شهدای دانش‌آموز با میانگین سنی ۱۳ ساله در این استان به ۴۰ شهید می‌رسد.

وی افزود: با شور و اشتیاق تصمیم گرفتم در کتابی به معرفی آنها بپردازم و حاصل کار شد کتاب «قاسمان زمان از دیار ساوالان» که با پیام آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل آغاز شده و نخستین شهیدی که در کتاب به آن پرداخته‌ام، شهید بالازاده است.

نویسنده کتاب قاسمان زمان از دیار ساوالان گفت: شهدای دیگری همچون اباصلت جعفری، محمد علی دلیر، فرامز رشید مردان، قربان سلطانی، فردین سماجی، دلاور شاه محمدی، پرویز شیخ حسابی، علی صفرزاده و در مجموع ۴۰ شهید نامدار و جوان را در قالب این کتاب زندگی پژوهی شرح دادم.

بدرزاده تصریح کرد: از تمام شهرستان‌های استان اردبیل در این کتاب به ذکر شهدای دانش‌آموز و ۱۳ ساله پرداخته شده که در نوع خود کار خاص و جدیدی است و مورد توجه اهالی کتاب و علاقه‌مندان حوزه ایثار و شهادت نیز واقع شده است.

وی ادامه داد: کتاب قاسمان زمان در سال ۱۴۰۰ در اردبیل منتشرو تاکنون دو بار تجدید چاپ شده است.

این مولف همچنین درباره دیگر فعالیت‌های خود در حوزه دفاع مقدس بیان کرد: کتابی با عنوان «از خاکریز تا خدمت» که روایت و خاطرات خودم از سنگر‌های جبهه تا خدمت در دوایر اداری شامل خواهد شد را در دست دارم و کتاب‌های دیگری با عناوین «تک ستاره و تک فرزند» نیز در دست تالیف داریم که به شرح حال شهدای تک فرزند استان اختصاص خواهد داشت.

نویسنده کتاب «قاسمان زمان از دیار ساوالان» اضافه کرد: ۱۱ ماه سابقه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل را دارم و در عملیات والفجر هشت و کربلای چهار و پنج شرکت کرده و در صحنه‌های نبرد ۱۵ درصد جراحت و جانبازی را تجربه کرده‌ام.