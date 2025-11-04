به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس انجمن ریه کودکان گفت: بیماری‌های تنفسی در کودکان هم‌زمان با تشدید آلودگی هوا افزایش چشمگیر دارد.

به نقل از وبدا، فوق‌تخصص آسم و آلرژی کودکان، رئیس انجمن علمی ریه کودکان ایران و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به برگزاری کنگره دو روزه بیماری‌های ریه کودکان افزود: تازه‌ترین مقالات و دستاورد‌های علمی حوزه بیماری‌های تنفسی در این رویداد ارائه شده و در اختیار فوق‌تخصصان ریه، متخصصان کودکان و پزشکان عمومی قرار گرفته است.

قمرتاج خان‌بابایی گفت: بیماری‌های ریوی از شایع‌ترین دلایل مراجعه کودکان به اورژانس‌ها محسوب می‌شود؛ ازاین‌رو ارائه به‌روزترین دستاورد‌های علمی در کنار برگزاری پنل‌های تخصصی با حضور اساتید شاخص، به ارتقای دانش بالینی و بهبود کیفیت درمان کمک می‌کند.

افزایش روند بیماری‌های تنفسی با صنعتی‌شدن شهر‌ها

خان‌بابایی با اشاره به روند روبه افزایش بیماری‌های ریوی کودکان در سال‌های اخیر ابراز داشت: افزایش بیماری‌های تنفسی موضوعی جهانی است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. صنعتی‌شدن شهرها، افزایش آلاینده‌ها و مصرف مواد افزودنی، زمینه‌ساز بروز و تشدید بیماری‌های ریوی و آلرژیک در کودکان شده است.

او با اشاره به نقش مستقیم آلودگی هوا و ریزگرد‌ها در تشدید علائم تنفسی کودکان، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در روز‌هایی که آلودگی هوا یا ریزگرد‌ها افزایش می‌یابد، آمار مراجعه به اورژانس‌ها و میزان بستری کودکان به‌طور قابل‌توجهی افزایش دارد؛ حتی بیماران کنترل‌شده نیز دچار تشدید علائم شده و نیازمند افزایش دوز دارو می‌شوند.

رئیس انجمن علمی ریه کودکان ایران با ابراز نگرانی نسبت به افزایش مصرف دخانیات و قلیان در میان کودکان و نوجوانان گفت: متأسفانه امروز مصرف قلیان در فضای عمومی بسیار گسترده شده و حتی برخی خانواده‌ها قلیان را مانند غذا سفارش می‌دهند. مشاهده مصرف دخانیات در میان دانش‌آموزان دبستانی و نوجوانان بسیار نگران‌کننده است.

خان‌بابایی همچنین نسبت به استفاده از ماری‌جوانا و مواد مشابه در بین نوجوانان هشدار داد و افزود: مصرف مواد دخانی و روان‌گردان سبب بروز رفتار‌های پرخطر شده و آسیب‌های آن به‌مراتب بیش از سیگار است. نخستین گام پیشگیری، محدودسازی مصرف دخانیات در اماکن عمومی و افزایش کنترل بر محیط‌های پذیرایی است.